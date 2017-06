De SP.A - die in Brussel mee in de meerderheid zit - sprak zich in het verleden al uit tegen politici die te veel cumuleren. En dat doet de partij ook vandaag. "Dit is in tegenspraak met wat onze partij als regel heeft ingevoerd", zegt voorzitter John Crombez (SP.A) in "De ochtend" op Radio 1. "Als we vinden dat dit praktijken van de oude politieke cultuur zijn, maken we geen uitzondering. Dit zit me natuurlijk hoog."

"Naar wat ik begrijp zullen we redelijk snel een verslag krijgen van het onderzoek dat nu wordt gevoerd. Zonder onderzoek zou ik vandaag al veel duidelijker zijn, want op de gemeenteraad hebben ze niet verantwoord waarom er zulke grote bedragen zijn betaald."

Is Crombez dan van plan om uit de meerderheid te stappen? "Je kan dat niet uitsluiten", zegt hij. "Ik heb nog het geduld om het onderzoek af te wachten, maar dit is onaanvaardbaar. Dit moet uit de politiek en wie dat niet doorheeft, is een probleem."