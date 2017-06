De concurrentiedruk voor politici is enorm, merkt Leterme op. De partijen vechten voor zoveel mogelijk marktaandeel en doen dat door vooral het verschil tussen elkaar duidelijk te maken. "De drang om zich te profileren, om niet de cohesie in de groep voor ogen te hebben maar met individuele nummers te proberen te scoren, is bijna onhoudbaar geworden", zegt Leterme. Daarbij verwijst hij ook naar de houding van Zuhal Demir toen zij net staatssecretaris geworden was. "Onvoorstelbaar hoe zij in één week tijd coalitiepartners en andere ministers aanviel."

Die sfeer beheerst niet alleen het Belgische politieke klimaat, ook in het buitenland ziet Leterme weinig goeie voorbeelden. Zo ziet hij in Duitsland bijvoorbeeld dat de SPD (de socialistische oppositie) meer en meer kritiek begint te geven. "Een gemeenschappelijk kenmerk van alle democratieën nu is de enorme volatiliteit van de kiezers. Het kiesgedrag wordt veel meer geënt op impulsen.”