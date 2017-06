Groen-parlementslid Imade Annouri, die het dossier al langer volgt en had gepleit voor een bijzondere commissie, is tevreden dat zijn voorstel gesteund wordt. "Het is zeker niet de bedoeling dat we enkel en alleen getuigenissen gaan horen", zegt hij.

"We willen echt stappen vooruit zetten. We willen oplossingen zoeken. We willen dus ook met experten in gesprek gaan. We willen nadenken over hoe we de instrumenten die we als Vlaams Parlement hebben met onze sportdecreten, kunnen aanwenden om zo goed mogelijk werk te maken van een preventief afdwingbaar kader in de sportwereld, om zo seksueel grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan."