"We komen uit een moeilijke economische periode, waarbij we veel inspanningen hebben gevraagd van werknemers. Ze werken zich de naad uit hun lijf", legt minister De Croo zijn voorstel uit in "Bonus" op Radio 1. "Nu het beter gaat, moet het eenvoudiger worden om werknemers te laten delen in de winst."

Er bestaat nu al een regeling die het mogelijk maakt om werknemers collectief te laten delen in de winst, maar die is volgens De Croo te complex. "Het gaat om een zwaar systeem, waardoor de meeste KMO's het momenteel niet gebruiken. We merken dat veel werkgevers op zoek zijn naar attractieve manieren om werknemers te belonen als het goed gaat. Voor veel KMO's is het moeilijk om goede werknemers te vinden en om ze te laten blijven. Dit kan een extra motivatie zijn."

Bovendien worden de bonussen in het huidige systeem ook te hard belast, zo vindt de minister. Hoe het Open VLD-voorstel er dan wél fiscaal moet uitzien, wil hij nog niet zeggen. "Dat is iets voor aan de onderhandelingstafel met de coalitiepartners."

Open VLD zal het voorstel op tafel leggen op de zogenoemde "superministerraad" over economie volgend weekend.