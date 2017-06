Almaci: "Wat in de kranten staat over kartel met SP.A, is voorbarig"

Volgend jaar vinden gemeenteraadsverkiezingen plaats. In Antwerpen zou er sprake zijn dat SP.A en Groen samen op de lijst komen. Groen-voorzitter Meyrem Almaci zegt in "De zevende dag" dat haar partij nog bezig is met haar huiswerk en dat dit nieuws dus voorbarig is.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Almaci: "Wat in de kranten staat over kartel met SP.A, is voorbarig"

Volgend jaar vinden gemeenteraadsverkiezingen plaats. In Antwerpen zou er sprake zijn dat SP.A en Groen samen op de lijst komen. Groen-voorzitter Meyrem Almaci zegt in "De zevende dag" dat haar partij nog bezig is met haar huiswerk en dat dit nieuws dus voorbarig is.