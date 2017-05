Volgend jaar volgen er gemeenteraadsverkiezingen en de campagne in Antwerpen wordt op gang getrokken. De partij Groen steekt niet weg het voortouw te willen nemen in Antwerpen. Voorzitster Almaci wil wel niet spreken over Wouter Van Besien als lijsttrekker. "Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat ik met Groen het voortouw wil nemen, in welke constellatie ook. Wouter is onze kopman", blijft Almaci vrij vaag. "We hebben in Antwerpen een zeer sterk team."

Almaci geeft alvast huidig burgemeester Bart De Wever een sneer: "Antwerpen heeft een positief project nodig. De voorbije zes jaar hebben we -helaas- een heel ander beleid gehad. We willen een fulltime burgemeester voor alle Antwerpenaren. Daar snakken steeds meer mensen naar."

Komt er nu eigenlijk een kartel of niet? De kranten hebben het de afgelopen maanden en weken gehad over een samenwerking tussen Groen en SP.A. Niet geheel onterecht. Een kartel van de Antwerpse oppositiepartijen Groen en SP.A lijkt een match made in heaven voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Een kartel verhoogt volgens politieke analisten de kans om de meerderheid van De Wever te breken.

Ook hier wil Almaci ontkennen noch bevestigen. Zij houdt het bij "huiswerk maken". "Het zou wel gek zijn als we als partij anderhalf jaar vóór de verkiezingen ons huiswerk niet doen. Uiteraard praten we met mensen en partijen, uiteraard kijken we welke richting we zouden uitgaan. We doen ons huiswerk en er zijn véél plannen, maar er is niets beslist. Het zal de kiezer zijn die de kaarten schudt", klinkt het.