"Belangrijk is dat men een onderscheid moet maken tussen de inhoud en de manier waarop", zegt Peeters "en voor mij was het duidelijk dat het eigendomsrecht diep in de Vlaming is ingeworteld. Als daar aan geraakt wordt, dan krijg je heftige reacties, zoals hier is gebeurd."

"De minister-president heeft op een bepaald ogenblik de stekker uit het dossier getrokken. Dat is intern in de kern uitgepraat en het belangrijkste nu is dat het hoofdstuk gesloten is men een nieuwe poging gaat doen", maar de hele zaak toont wel aan dat er geen maatschappelijk draagvlak was voor het dossier en dat men heel omzichtig te werk moet gaan.