Een eerste punt op de agenda vanavond is het formeel schrappen van de omstreden boskaart. Bourgeois had dat al aangekondigd, maar die beslissing moet nu formeel door de regering bevestigd worden.

Daarnaast zal er ook gesproken worden over werkwijze van Bourgeois om zonder overleg met de coalitiepartners en met de bevoegde minister Joke Schauvliege (CD&V) aan te kondigen dat de boskaart op de schop ging.

CD&V en Open VLD zijn niet te spreken over de soloslim van Bourgeois. "Als we samen een beslissing nemen, dan doen we samen de communicatie. Als we een beslissing stopzetten die we samen hebben genomen, dan moesten we ook samen gecommuniceerd hebben", zegt vicepremier Bart Tommelein (Open VLD) bij aanvang van de vergadering. "Alles zal binnen de Vlaamse regering besproken worden en ik ben heel blij dat de regering doorgaat", aldus vicepremier Hilde Crevits (CD&V).

Toch wordt algemeen verwacht dat het incident na een goed gesprek gesloten zal worden en dat de Vlaamse regering op lange termijn niet te veel averij zal oplopen.

CD&V en Open VLD willen ook goede politieke afspraken maken over het verdere verloop van het dossier. Bourgeois stuurt aan op een nieuwe manier van aanpakken en een nieuw decreet met andere basisprincipes voor bosbescherming.