Geert Bourgeois liet vrijdagavond weten dat de boskaart ordt ingetrokken. Al gauw bleek dat de coalitiepartners niet op de hoogte waren van de beslissing van de minister-president. "Dit was chefsache geworden", zei de N-VA'er daarover vanmorgen.

Op het partijbureau van CD&V wordt besproken hoe de partij zal reageren op het manoeuvre dat als hoogst deloyaal wordt aangevoeld. De ministers hullen zich voorlopig in stilzwijgen, maar de Vlaamse fractie wil dit niet blauw-blauw laten. "We verwachten zeker een signaal", zegt klimaatspecialist Robrecht Bothuyne. Of hij een goedmakertje wil van de coalitiepartner? "We zijn ons lijstje al aan het opstellen", antwoordt hij met een glimlach.

Vlaams parlementslid Michel Doomst wacht nog steeds op een duidelijke uitleg van Bourgeois. "Tijdens het actualiteitsdebat in het parlement moet hij woensdag publiekelijk uiteenzetten hoe dit in zijn werk is gegaan. Bourgeois stelt zich veel te veel als boswachter op en wij komen als stroper uit dit verhaal", aldus Doomst.