Door zijn optreden vrijdag lijkt Bourgeois wel in de kaart te spelen van wat de oppositie al langer zegt over de boskaart: minister Schauvliege levert geen goed werk. Was het niet zijn plicht om de minister in te lichten? "Kijk, we hebben vrijdagochtend binnen de regering gepraat en vastgesteld dat de boskaart tot heel wat onrust leidde. Ik kondigde aan de zaak zelf te bekijken met specialisten. Conclusie: het moest worden bijgestuurd. Het is dan mijn plicht, mijn verantwoordelijkheid om als regeringsleider op te treden. Ik heb niet meer of niet minder gedaan dan dat", reageert Bourgeois.

Wat is er nu abnormaal aan dat een regeringsleider vertolkt wat er in de regering leeft, vraagt de minister-president zich af. "Iedereen was het er inhoudelijk over eens: er was commotie en chaos op het terrein, dat gevoel moest weg. Als er zaken mislopen, moet je de moed hebben om dat toe te geven. Het zou fout zijn om de zaken op hun beloop te laten. En het is dan mijn taak als regeringsleider om op te treden en bij te sturen. Wat is dan het probleem?"

CD&V-voorzitter Wouter Beke gaf aan dat de partij zich vandaag intern zal beraden. Moet Bourgeois nu ook geen signaal geven aan de christendemocraten? "Ik ben er niet om mensen gelukkig te maken. Ik ben er om het regeerakkoord uit te voeren", reageerde de minister-president laconiek. Bourgeois zegt ook dat hij afgelopen weekend met minister Schauvliege gepraat heeft, "maar het is niet mijn gewoonte om daar publiekelijk verklaringen over af te leggen."