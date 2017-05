Vrijdagnamiddag maakte Bourgeois bekend dat het bosplan van minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) wordt afgevoerd. Als bevoegde minister was zij zelf daarvan niet op de hoogte gesteld. "Opmerkelijk", noemde ze dat in "Het journaal".

Tommelein geeft toe dat ook hij verrast was door de beslissing van Bourgeois. "Als een regering goed samenwerkt, communiceert ze best ook samen als er een aantal zaken gebeuren." Tommelein houdt een pleidooi voor samenwerking. "We hadden dit kunnen vermijden."

Zijn CD&V-collega Hilde Crevits zit helemaal op dezelfde lijn, al hoeft dat niet te verwonderen: ze is een partijgenote van Schauvliege. Ze erkent dat er iets mis zat in het bosplan. "Geen probleem dat daarover wordt gediscussieerd. Maar de stijl om de vlucht vooruit te nemen zonder de collega's op de hoogte te brengen, vind ik betreurenswaardig." Crevits is naar eigen zeggen ontgoocheld over de manier waarop Bourgeois heeft gehandeld. "Ik hoop dat dit eenmalig is."

