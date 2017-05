"Buy European". Dat hoort volgens Crombez het motto te zijn van alle Europese overheden. "We willen een sterker Europa, maar ook een ander Europa", vertelt hij aan VRT Nieuws op het partijgcongres van de SP.A dat vandaag in Brussel plaatsvindt. "Het is de bedoeling dat overheden meer dan 50 procent van hun producten binnen Europa bestellen of laten maken. Zo investeren ze in een socialer Europa en in jobs van hier."

De SP.A-voorzitter ontkent dat deze maatregel protectionisme in de hand werkt. "Men neemt protectionisme te makkelijk in de mond. We hebben jaren onder het mom van kapitalisme de lonen verminderd en de bescherming van mensen afgepakt. Dat komt de Europese bevolking niet ten goede."

"Onlangs hebben we het nog gezien met Bombardier in Brugge. Daar moet een productieve en winstgevende fabriek mensen afdanken omdat men een oneerlijk internationaal spel speelt."

In dat kader hekelt Crombez de multinationals die in Europa actief zijn en die volgens hem "valsspelers" zijn. "Vandaag betalen zij nog altijd minder belastingen dan kleine bedrijven. Zelfstandigen zijn daarvan de dupe. Wij willen minstens een Europese vennootschapsbelasting."