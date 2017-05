"Ik ga daar heel duidelijk over zijn. Het ligt niet op tafel, daar is geen enkele reden voor. Als je alle mogelijke religieuze en politieke symbolen aan agenten moet gaan toelaten, dan wordt het een kakofonie. Een politieman of politievrouw is neutraliteit verplicht. Zij moeten dikwijls beslechten in zaken tussen verschillende groepen. Als we opzichtige religieuze symbolen gaan toelaten, is het hek van de dam. Ik kan daar heel duidelijk in zijn: het komt er niet."

Dit betekent echter niet dat Jambon geen voorstander is van diversiteit in het politiekorps. "Dat is een ander punt. Ik ben ook heel grote voorstander van de diversiteit in het politiekorps. Maar er is een verschil tussen dat en het dragen van religieuze symbolen. We zetten er ook op in: er is een pilootproject in Antwerpen, we gaan dat nu uitbreiden naar andere politiezones, waarbij we heel specifiek gaan rekruteren in -zeg maar- allochtone gemeenschappen. We gaan die mensen ook begeleiden zodanig dat zij naar dat politieambt toegeleid kunnen worden."