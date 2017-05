Volgende week zijn er een aantal first lady's in ons land: Melania Trump, de first lady van de VS, de echtgenote van president Erdogan, Emine, en Brigitte Trogneux, de echtgenote van de Franse president Macron. Eerder was aangekondigd dat staatssecretaris Zuhal Demir hen zou rondleiden tijdens een bezoek aan de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, maar die plannen zijn intussen gewijzigd.

"In de voorbereiding van zo'n bezoek wijzigen dingen soms", zegt minister van Binnenlandse Zaken Jambon. "Het gaat over een partnerprogramma en dus zal de first lady van dit land, de vrouw van premier Michel, gastvrouw zijn. Zuhal Demir gaat die dag naar de Special Olympics."