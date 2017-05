Het was ook in De Zondag dat staatssecretaris Zuhal Demir (N-VA) CD&V een moslimpartij noemde. Een uitspraak die bij de partij niet in goede aarde viel en waarvoor ze excuses eisten. In het interview van vandaag laat Beke weten dat hij Demir sindsdien niet meer gesproken heeft. Hij sprak wel met partijvoorzitter Bart De Wever en met premier Charles Michel.

"Een regeringslid hoort niet te zegen dat zij de Vlamingen waarschuwt voor een coalitiepartner", zegt Beke. "Dat is van de pot gerukt. Voor ons was het simpel: ofwel boeken we verder resultaten, ofwel hoeft het niet meer. De eerste proof of the pudding was vorige zondag, de superministerraad. En dat was goed. Ik hoop dat dat zo blijft."