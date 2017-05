Autofederatie Febiac steunt die ambitie maar heeft wel bedenkingen bij de batterijen. "De batterijen van vandaag zijn technisch nog niet volmaakt genoeg om de hele automobiliteit mee op te vangen. Dat moet veel lichter, dat moet nog goedkoper, dat moet nog gemakkelijker te bouwen en te recycleren zijn, en -vooral- dat moet veel sneller opgeladen kunnen worden en een grotere energiecapaciteit hebben om leefbaar te zijn."

"We hebben nog wat tijd, ik ben overtuigd dat, zelfs in België, de batterijen een goede ontwikkeling zullen kennen", reageert minister Tommelein (foto in tekst) in "Bonus" op Radio 1. "We gaan ook andere dingen doen. Het laadpalenplan is volop in uitwerking en ook de private sector zal ongetwijfeld inspanningen doen. De automobielsector schakelt helemaal over op elektrische voertuigen. Volvo heeft nog deze week aangekondigd geen nieuwe diesels meer te zullen ontwikkelen. En alle merken kondigen een grote productie aan van elektrische voertuigen, waardoor het aanbod alleen maar groter zal worden."