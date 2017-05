Jean-Marie Dedecker is nog altijd voorzitter van zijn partij Lijst Dedecker. "De partij bestaat nog, al is het op een laag pitje", maakte hij duidelijk bij Ivan De Vadder in "De afspraak op vrijdag". LDD zal bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar ook opkomen in verschillende gemeenten, gespreid over verschillende provincies.

"Staat u nog altijd te springen om samen te werken met de N-VA?", wilde De Vadder weten. "Nee, ik ga nooit meer springen", luidde het antwoord. "Samenwerken wel, hé. Als je bijvoorbeeld in de gemeente aan de macht wil komen, moet je samenwerken, coalitie vormen."

"Maar op één lijst? In dezelfde partij? Onmogelijk. Uitgesloten", was Dedecker zeer stellig. "Onthoud het goed. Ik zeg het voor de camera. want dat zijn van die zaken die je kunnen achtervolgen voor de rest van je carrière."