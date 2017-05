Wilfried Vandaele kreeg vandaag heel wat kritiek te slikken van minister Schauvliege. Hij was de man die haar een bijl gaf in het Vlaams Parlement, "om knopen mee door te hakken". Volgens Schauvliege heeft de N-VA haar op die manier onder druk gezet om snel met een kaart te komen, hoewel ze gewaarschuwd had voor de mogelijke negatieve gevolgen.

Vandaele zegt op zijn beurt dat de minister ruim de tijd heeft gehad om met een betere kaart op de proppen te komen. "Die kaart wordt niet gemaakt door ons, maar door het kabinet van de minister van Leefmilieu. De stemming dateert van eind 2015. Men heeft anderhalf jaar de tijd gehad om een goede kaart te maken. Dan hebben wij inderdaad gezegd: start met het openbaar onderzoek en wacht er niet langer mee."

"Het is normaal dat er fouten in zo'n kaart zitten, dat is een momentopname. maar nu bleken er echt heel veel fouten in te zitten. En dan begijp ik de minister-president als die zegt dat dit huiswerk moet worden overgedaan", aldus Vandaele. "Het is echt een slechte kaart, daar is geen draagvlak voor."

N-VA heeft zich steeds loyaal opgesteld in de regering, vindt het parlementslid. "Maar Joke Schauvliege stelt een kaart op en je merkt dat die vanaf dag één redelijk georkestreerd wordt aangevallen door twee collega's uit de meerderheid. Terwijl wij het openbaar onderzoek wilden afwachten."

Vandaele verwacht dat het een tijd zal duren voor er een nieuwe kaart komt. "Het zal opnieuw een werk van lange adem zijn. Men zal ook de boer op moeten, ter plaatse gaan kijken", besluit hij. De oorspronkelijke kaart werd immers grotendeels op basis van luchtfoto's gemaakt.