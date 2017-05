"Die kaart trok op niks", zegt SP.A-parlementslid Bruno Tobback. "Op zich is het dus een goede zaak dat ze ingetrokken wordt". Tobback hoopt dat minister Schauvliege nu werk maakt van een "echte kaart, met objectieve gegevens" en zorgt "voor de nodige begeleidende maatregelen".

Hij hoopt dat er snel een goede boskaart komt. "In Vlaanderen is er 40.000 ha zonevreemd bos, waarvan een groot deel zeer waardevol blijkt en bescherming verdient". Volgens Tobback moet de nieuwe kaart er op basis van objectieve gegevens komen, die de administratie ter plekke moet vaststellen. "Ga op het terrein. Zo groot is Vlaanderen niet. Men kan perfect gaan vaststellen waar welke bomen staan".

Tobback pleit voor "begeleidende maatregelen" en eerlijke compensaties voor mensen die getroffen zouden worden. "Net zoals bij de betonstop, waar uiteindelijk 40.000 bouwgronden niet bebouwd zullen kunnen worden, moet je ervoor zorgen dat de mensen niet enkel onteigend worden, maar ook eerlijk vergoed worden, zonder dat je anderzijds speculatie in de hand werkt."

SP.A-fractieleider Joris Vandenbroucke heeft dan weer vragen bij de samenhang van de Vlaamse regering. "De minister-president die intervenieert in de bevoegdheid van één van zijn vakministers zonder dat deze van iets weet? Dat is ongezien", zegt Vandenbroucke.

"Het schouwspel van vandaag toont aan dat deze regering niet in staat is om een natuur- en bosbeleid te voeren dat rechtszekerheid biedt en onze bossen beschermt. Ze heeft er zelfs geen begin van een visie op. Daarnaast is ook duidelijk dat het wantrouwen tussen de regeringspartijen totaal is", aldus Vandenbroucke, die over de kwestie een actualiteitsdebat wil in het Vlaams Parlement.