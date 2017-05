"Volledige Vlaamse regering komt beschadigd uit boskaart-debat"

Politiek analist Wouter Verschelden heeft in het debat over de afgevoerde boskaart vooral horen verzanden in technisch gekrakeel. "Dat gebeurt vaak op het Vlaamse niveau: ik heb termen gehoord die de gemiddelde Vlaming niets zeggen. Geen enkele meerderheidspartij komt hier goed uit. Een nieuwe boskaart is op de lange baan geschoven."

