De boskaart veroorzaakt hoogspanning tussen coalitiepartners CD&V en N-VA. Volgens Schauvliege heeft de partij haar onder druk gezet om ervoor te zorgen dat de kaart er snel kwam, terwijl zij juist gewaarschuwd had voor de negatieve effecten.

"Ik was de enige die kanttekeningen heeft geplaatst bij de consequenties van de geplande bosbescherming", aldus de minister in "De wereld vandaag" op Radio 1. "Sommigen stonden in het parlement zelfs met een bijl te zwaaien."(Een verwijzing naar N-VA'er Wilfried Vandaele die Schauvliege in het parlement een bijl gaf, "om de knoop mee door te hakken").

"Eerst word je weggezet als een bosbarbaar. En als je dan een beslissing neemt zoals gevraagd, zegt men dat het geen goede beslissing is", zegt Schauvliege, die het intrekken van de kaart op zich wel de juiste keuze vindt. "Het is goed dat men nu inziet dat dit geen optimale beslissing was", zegt ze.

"Ik ben blij dat de redelijkheid blijkbaar is teruggekeerd, hoewel het geen beslissing van de Vlaamse regering betreft. Ik stel voor dat het parlement nu de criteria voor de boskaart aanpast, zodat we tot een evenwichtiger resultaat kunnen komen."