De bedoeling van het M-decreet is meer kinderen met een beperking in de gewone school les te laten volgen. Tot nu toe konden de scholen daarvoor rekenen op de expertise van leerkrachten uit het buitengewoon onderwijs. Of een kind en de school waarin het les volgde in aanmerking kwamen voor begeleiding, werd bepaald aan de hand van een medisch attest. Dat model wordt nu verlaten.

Vanaf 1 september wordt die ondersteuning overgenomen door nieuwe regionale ondersteuningsnetwerken waarin de expertise gebundeld wordt en zullen de scholen samen met de ouders en het Centrum voor Leerlingbegeleiding (CLB) uitzoeken wat een kind nodig heeft op basis van de reële onderwijsbehoefte.

"Voor sommige kinderen kan de nood aan zorg heel verschillend zijn, afhankelijk van de situatie waarin ze zich bevinden", zegt minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). "Ik wil echt dat er meer flexibiliteit ontstaat voor scholen om samen met de CLB's en de ouders te zoeken naar de beste begeleiding op maat."