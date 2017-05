Gisteren had Naomi Stocker, studente aan de VUB in Brussel, een klacht ingediend tegen Vandersnickt. Ze beschuldigde hem van "seksuele intimidatie" nadat de ondervoorzitter van Jong N-VA een cartoon op Facebook gepost had.

Daarop was het hoofd van de studente gefotoshopt op een figuur die verkracht wordt door met een Arabische "keffiya" (hoofddoek voor mannen), uitgerust animatiefiguurtje Pepe the Frog, een symbool van de extreemrechtse alt-right-beweging in de Verenigde Staten. In dezelfde cartoon is ook een executie te zien.

Stocker en een medestudente hadden eerder al bedreigende affiches op hun kotdeur gevonden. Daarin was er sprake van "de helikopters van Pinochet", een verwijzing naar de Chileense dictator die linkse opposanten uit helikopters liet gooien.

Jong N-VA heeft zich meteen gedistancieerd van de cartoon en ook Vandersnickt zelf had gezegd dat hij zijn excuses heeft aangeboden. Wellicht gaat het om spanningen tussen leden van Jong N-VA en de jongerenafdeling van de extreemlinkse partij PVDA waarvan Stocker lid is.

In een mededeling schrijft Tomas Roggeman, de voorzitter van Jong N-VA, dat "hij de beslissing van Dylan respecteert en begrijpt. Hij vond dat hij niet langer kon functioneren binnen het dagelijks bestuur van Jong N-VA.. Wij betreuren zijn Facebookpost; die was respectloos en tegengesteld aan de waarden die wij als Jong N-VA willen uitdragen. Op die manier wensen wij niet aan politiek te doen", aldus voorzitter Roggeman van Jong N-VA.