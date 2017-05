Auteur: Jos De Greef

Jos De Greef Vanaf juni volgend jaar wordt het onverdoofd slachten van dieren verboden in het Waalse Gewest. Voor ritueel slachten om godsdienstige redenen is er een uitstel tot september 2019. Ook in Vlaanderen is er een akkoord om het onverdoofd slachten te verbieden vanaf januari 2019, maar dat moet nog wel worden goedgekeurd door het Vlaams Parlement.