De nieuwe maatregel gaat over Kamerleden die een bijzondere functie hebben. "Zwaarwegende Kamerleden krijgen in veel gevallen een extra functie in de Kamer, bijvoorbeeld ondervoorzitter, lid van het bureau, fractieleider of commissievoorzitter", legt Wetstraatjournalist Johny Vansevenant uit.

"Dat brengt extra geld op bovenop de maandwedde van 5.400 euro netto. Als ze dan ook nog eens burgemeester of schepen zijn, dan gaan ze boven die maximumgrens van 150 procent van het loon die voor elk parlementslid geldt." Dat zal niet meer kunnen in de toekomst. Voor "gewone" parlementsleden met een lokaal mandaat was de 150 procent-regel al van kracht.

"Dat betekent dus heel concreet dat wanneer u zowel parlementslid bent als een bijzondere functie hebt, dat u bijna gratis uw uitvoerend lokaal mandaat zal uitvoeren", zegt Brecht Vermeulen (N-VA), de voorzitter van de Commissie Politieke Vernieuwing.

"Bijvoorbeeld Open VLD-fractieleider Patrick Dewael zal de maatregel voelen omdat hij ook burgemeester is", zegt Vansevenant. Over de verloning van de Kamervoorzitter spreekt de commissie pas volgende week.