Na de polemiek over de toetreding van de oliestaat tot de vrouwenrechtencommissie van de Verenigde Naties, hernam de commissie de bespreking van een resolutie van de groenen over de banden met Saudi-Arabië. Benoît Hellings (Ecolo) en Wouter De Vriendt (Groen) pleitten er daarin voor de handelsrelaties met Saudi-Arabië op te schorten in afwachting van een diepgaande analyse van de geldstromen van en naar het land.

Die tekst ging te ver voor de meerderheid, die dan een reeks amendementen indiende. Zo wordt nu gevraagd de diplomatieke, handels- en andere relaties "aan een diepgaande reflectie te onderwerpen". De resolutie vraagt de gewesten ook te stoppen met wapens te verkopen aan Saudi-Arabië. Zij zijn immers bevoegd voor de exportvergunningen.

Op de achtergrond spelen de belangen van de Waalse wapenindustrie ten opzichte van een land dat een slechte reputatie heeft op het vlak van de mensenrechten en dat betrokken is in het conflict in Jemen. Bovendien speelt de politieke constellatie een rol. De PS en CDH vormen samen de Waalse regering, terwijl ze federaal in de oppositie zitten, terwijl voor de MR net het omgekeerde geldt.