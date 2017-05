De commissie onder leiding van professor en voormalig N-VA-Kamerlid Danny Pieters merkt voorts op dat de samenleving tegenwoordig "veeleisender geworden (is) inzake de transparantie en de integriteit van het openbare leven". Ze doet daarom een reeks concrete aanbevelingen om de huidige regels aan te scherpen.

Zo zouden de parlementsleden best verplicht worden tot transparantie over "alle nevenactiviteiten en belangen die redelijkerwijs als relevant kunnen worden beschouwd". Ook eerdere functies of aanzienlijke belangen in vennootschappen horen daar voor de commissie bij.

Maar meer in detail gaat ze niet. Of bijvoorbeeld ook activiteiten als advocaat, fiscalist of arts onder de regeling moeten vallen, is volgens Pieters aan de Kamer zelf om uit te maken. Niet weinig Kamerleden zitten vandaag in die situatie.