Vandersnickt zette de cartoon zaterdagavond op Facebook. Daarop is te zien hoe het als moslim aangeklede animatiefiguurtje Pepe the Frog -het symbool van de Amerikaanse extreemrechtse alt-right-beweging- een blond meisje verkracht. Op dat meisje is het hoofd van Naomi Stocker geplakt. In dezelfde cartoon staat ook een executie afgebeeld en daarop is het hoofd van een andere linkse student geplakt. "Refugees welcome. Cultural enrichment assured" (Vreemdelingen welkom, culturele verrijking gegarandeerd), had Versnickt erbij geschreven.

"Toen ik dit voor het eerst zag, schaamde ik mij dood. Zoiets is enorm intimiderend en kwetsend", reageert de studente, die actief is bij Comac, de jongerenbeweging van de PVDA. "Dit is gewoon seksuele intimidatie. Beseft hij dan niet dat je met zoiets haat tegenover vreemdelingen, verkrachting en moord banaliseert?"

