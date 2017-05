Vande Reyde wil ook de interne lijstvorming bij Open VLD laten omgooien. Nu speelt de tijd die men in de partij zelf spendeert daarbij een te grote rol, terwijl politiek engagement volgens hem veel meer is. "Jonge en oude vernieuwers, gevestigde waarden, mensen binnen en buiten de partijwerking: iedereen die de vrijheidswaarden van onze liberale beweging genegen is, moet de kans krijgen om ze te vertegenwoordigen. Niets is daarbij voor de eeuwigheid."

"Als een Bart Baeck (jonge ondernemer van het jaar) het beter denkt te doen dan Patrick Dewael, moet er een kans zijn om dat voor te leggen aan onze brede beweging", klinkt het. "We zouden eigenlijk naar een partijstructuur willen gaan die een politieke beweging is in plaats van een politieke partij", aldus voorzitter Vande Reyde. "Mensen die niet in de partij-evenementen aanwezig zijn, moeten ook de kans krijgen om hun engagement te tonen zolang ze zich onderschrijven aan onze waarden."