De controle van de identiteitskaarten op de luchthavens is één van de maatregelen die gisteren goedgekeurd is op de superministerraad.

"Ik kreeg veel mails van mensen die vertelden dat hun identiteitskaart in Zaventem niet gecontroleerd werd. Daar bieden we nu een oplossing voor: tegen het einde van het jaar vragen we aan alle luchtvaartmaatschappijen om zo'n conformity check te doen, met andere woorden om te kijken of de naam op het ticket overeenkomt met de identiteitskaart van de passagier", vertelt minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) in "De ochtend" op Radio 1.

Verschillende lowcostmaatschappijen doen nu al zo'n controle, vertelt Jambon, maar nu komt er een algemene maatregel. Volgens de minister zal dat niet leiden tot langere wachttijden.