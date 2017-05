De helft van die plaatsen wordt voorbehouden voor criminele of gedragsgestoorde illegalen die een gevaar vormen voor de veiligheid, verduidelijkt De Wever. "Het is een ongelooflijk goede zaak voor Antwerpen dat we dit realiseren en dat de bouw van het nieuwe centrum volgend jaar al van start zal gaan", vindt hij.

De vraag naar een gesloten centrum in Antwerpen bestaat al sinds het burgemeesterschap van Patrick Janssens (SP.A), de voorganger van De Wever. "In de huidige regering en staatssecretaris Theo Francken in het bijzonder heb ik voor deze Antwerpse nood wél een luisterend oor gevonden", zegt De Wever. "Momenteel moet er bij politie-acties op voorhand capaciteit in gesloten centra voorzien worden. Dat is niet gemakkelijk, zeker niet in een grootstad als Antwerpen. De komst van een gesloten centrum in Zandvliet geeft ons de nodige speelruimte om doelgerichter illegale criminelen uit het straatbeeld te laten verdwijnen en ze meteen op te sluiten voor repatriëring."

Volgens De Wever zal het centrum de veiligheid en leefbaarheid van de stad ten goede komen. Het is goed voor bijna 150 jobs en het zou tegen de zomer van 2020 klaar zijn.