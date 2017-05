In een interview in De Tijd stak De Wever zijn ergernis over de aanpak van de vluchtelingencrisis niet onder stoelen of banken. "Had ik het voor het zeggen gehad, dan had ik de grenzen gesloten", klonk het. Het "wir schaffen das"-verhaal van de Duitse bondskanselier Angela Merkel (CDU) noemt hij "het verhaal van politieke onverantwoordelijkheid". "Die gutmenschen menen het misschien goed, maar ze maken het draagvlak voor migratie kapot", klinkt het.

Een niet mis te verstane sneer naar de centrum- en linkse partijen, waarbij hij zich afvraagt "wanneer het bij hen zal doordringen dat de wereld niet van marsepein is". De N-VA-voorzitter wil met andere woorden komaf maken met beslissingen "die wel goed aanvoelen, maar dramatische gevolgen kunnen hebben". Politici hebben nu eenmaal de luxe niet om altijd de ethiek van hun overtuiging te volgen, vindt hij, en wie daar niet mee om kan, "die kan beter bloemekes planten".