Minister van Binnenlandse Zaken Jambon is al langer voorstander van biometrische identiteitskaarten, dat zijn identiteitskaarten waar via de chip ook vingerafdrukken en gezichtsscans bewaard kunnen worden. Tegen dat plan rees veel weerstand, vooral van Open VLD. Maar de Vlaamse liberalen lieten eerder deze week hun verzet varen.

Jambon hoopt zo de strijd tegen fraude met identiteitskaarten op te voeren. "Identiteitsfraude komt heel vaak voor. Met vingerafdrukken en gezichtsherkenning kan je zien of degene die het document bij zich heeft, ook effectief de persoon op dat document is. Ik hoop dat we dat vandaag kunnen afhandelen", zegt hij aan VRT Nieuws.

Voor alle duidelijkheid, het gaat alleen om vingerafdrukken en niet om gezichtsscans. Het systeem zou ook geleidelijk aan worden ingevoerd, bij elke nieuwe of te vernieuwen kaart. Een ander plan van Jambon, een databank met vingerafdrukken van alle Belgen, komt er niet.