Ouders moeten nu minstens één maand ouderschapsverlof opnemen, maar omdat ze met de maandelijkse vergoeding van 700 à 800 euro netto niet rondkomen, is dat vaak gewoon te veel.

"Alleenstaande ouders die hun kinderen in co-ouderschap opvoeden hebben geen nood aan een maand, maar aan een week", stelt Els Van Hoof, CD&V-Kamerlid en voorzitster van Vrouw & Maatschappij. "Het is bovendien nog beter voor de werkgever omdat die zijn werknemer minder lang kwijt is." CD&V wil ook de vergoeding zelf een stuk optrekken, tot zo'n 80 procent van het loon.

Daarnaast wil Vrouw & Maatschappij dat de regeringen bij elke nieuwe maatregel nadenken over welk effect die heeft op alleenstaande ouders. Zo moeten alleenstaande ouders bij de VDAB een apart traject naar een job krijgen, en de CD&V-vrouwen willen dat de Dienst voor Alimentatievorderingen automatisch in gang schiet om de ouders die geen alimentatie krijgen een voorschot te geven. Eenoudergezinnen moeten ook gemakkelijker huursubsidies kunnen krijgen en uitkeringen automatisch toegewezen krijgen.