Volgens De Wever zijn verschillende Europese partijen en politici in de richting van de N-VA geëvolueerd. Dat ziet hij bij de Nederlandse premier Mark Rutte en bij de Duitse bondskanselier Angela Merkel. De Wever zag haar migratiebeleid in de migratiecrisis opschuiven van “wir schaffen das” naar “wir stoppen das”. “Had ik het voor het zeggen gehad, ik had de grenzen gesloten. Dan was niemand nog naar Europa vertrokken”, maakt De Wever zich hard.

Wat moet er op het vlak van migratie dan wel gebeuren? De Wever pleit enerzijds wel voor migratie, omdat de verouderende Europese bevolking dat nodig heeft. “Onze toekomst ligt niet in het uitsluiten maar in het insluiten van mensen.” Maar anderzijds moet immigratie streng geregeld worden, vindt De Wever “Net zoals de Verenigde Staten moeten we bepalen van welke soort er hoeveel binnen mogen en in welke kamer we ze leggen.” Want zoals het nu verloopt, daar hebben veel mensen genoeg van, zegt De Wever.