De staatssecretaris ontkent ook formeel dat hij journalisten weert bij zijn lezingen. "Dat is niet waar, ook niet bij de lezing in Gent heb ik niet gevraagd om bepaalde mensen uit de zaal te zetten."

"Wat wel waar is dat ik bij een aantal lezingen heb gevraagd of er journalisten in de zaal zaten. Ik vind dat als er een journalist in de zaal zit om een artikel te schrijven, dat ik dan het recht heb om dat te weten. Dat is niet om iemand te intimideren".

"De studenten van de VRG in Gent hadden gevraagd of ze mijn lezing live konden streamen. Ik heb hen laten weten dat ik dat liever niet wilde, maar ik heb nooit of nooit een journalist de toegang toe mijn lezing ontzegd", besluit Francken.