Op de vraag of het klopt dat hij dinsdagmiddag al op de hoogte was van het hele verhaal, gaf De Backer geen antwoord. "U was al op hoogte. Dat u toch blijft doorgaan op kap van uw medewerkers, dat is onaanvaardbaar", besloot Vercamer, die net als SP.A-collega Geerts benadrukte dat een handje helpen ook in hun ogen 'normaal' is.

Voor CD&V is de kous daarmee niet af. "Ik wil dat er een rapport komt over wat er precies gebeurd is. En ik wil dat dit aan de Kamervoorzitter en aan de bevoegde commissie overhandigd wordt", besloot Vercamer boos. "Als blijkt dat u in uw communicatie uit de bocht bent gegaan, dan moet u zich minstens excuseren."