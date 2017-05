Ludo Van Campenhout werd gisterenmiddag onwel in het Vlaams Parlement en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Daar werd hij aan verschillende onderzoeken onderworpen.

Verschillende bronnen benadrukken dat Van Campenhout geen alcohol gedronken had. De politicus is wel in behandeling voor een alcoholprobleem en mogelijk heeft die behandeling wel meegespeeld in de inzinking die hij had.

Dat zegt Van Campenhout ook zelf in verschillende kranten. Zijn artsen hadden hem aangeraden zijn alcoholgebruik langzaam af te bouwen, maar dat vond hij te traag gaan en dus stopte hij vrijdag volledig met alle alcohol. "Dat had ik dus niet mogen doen, mijn lichaam was er nog niet klaar voor", zegt de politicus van N-VA in Het Laatste Nieuws.