The Content Makers, een organisatie van Lisbeth Imbo (ex-VRT en De Morgen) en Bart Vandesompele, had in het Fakkeltheater een debat gepland rond populisme. Als deelnemers waren naast Theo Francken ook CD&V-voorzitter Wouter Beke, Groen-voorzitter Meryem Almaci, auteur en columnist Tom Naegels en columnist Derk-Jan Eppink voorzien.

Maar het debat gaat niet door. "Door de toenemende druk rond de veiligheid voor staatssecretaris Theo Francken en de daarmee gepaard gaande protesten van tegenstanders die mogelijk onverwachte extra kosten voor ons betekenen (verzekering, extra controle aan de ingang en medewerkers, ...), hebben we als organisatoren besloten het debat van morgenavond (...) niet te laten doorgaan", zeggen de organisatoren op hun website.

"De laatste uren is er intens overleg geweest met alle partijen zoals het kabinet van Theo Francken en de politie. Iedereen heeft lang gezocht naar manieren om bij te springen waar ze konden. De onzekerheid voor de aanwezigen, en de kans op mogelijke schade in de straat en aan de inkom van de zaal door protestgangers is ons echter te groot. We beseffen dat we als kleine organisatie te grote risico's nemen met betrekking tot de vrije toegang voor alle aanwezigen. Dat is alvast helemaal niet de bedoeling. De veiligheid primeert nu voor iedereen", luidt het verder.

Lezingen van Francken waren de voorbije dagen voorwerp van protest. Vorige week kon een lezing van de N-VA-staatssecretaris aan de VUB niet doorgaan, omdat actievoerders de toegang tot de zaal blokkeerden. Dinsdagavond werd een lezing van Francken voor het KVHV in Gent enkele keren onderbroken door activisten.