Vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans hervat zijn toespraak in het Vlaams Parlement met beterschap te wensen aan Parlementslid Ludo Van Campenhout (N-VA) die even daarvoor onwel is geworden.

Vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans hervat zijn toespraak in het Vlaams Parlement met beterschap te wensen aan Parlementslid Ludo Van Campenhout (N-VA) die even daarvoor onwel is geworden.