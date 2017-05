Het incident gebeurde tijdens de toespraak van vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans in het Vlaams Parlement. Van Campenhout werd onwel en viel van zijn stoel. Open VLD-Parlementslid en arts Freya Saeys kwam toegesneld voor een eerste controle.

De hulpdiensten werden verwittigd en Van Campenhout - die onlangs bekendmaakte dat hij opnieuw in behandeling is voor een alcoholprobleem - werd weggevoerd voor controle in een nabijgelegen ziekenhuis. Het Parlementslid was daarbij bij bewustzijn en zou intussen aan de betere hand zijn.

De zitting met de toespraak van Timmermans werd een tijdlang geschorst, maar is intussen opnieuw begonnen. Het is niet de eerste keer dat iemand onwel wordt in het Vlaams Parlement. Eerder dit parlementaire jaar werden ook ministers Hilde Crevits en Ben Weyts onwel in het Vlaamse halfrond.