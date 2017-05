Die cijfers zijn niet nieuw en tonen een verdeeld rapport. Zo was eind 2016 8,9 procent van de personeelsleden van de Vlaamse overheid van buitenlandse herkomst. De overheid lijkt daarmee goed op weg om tegen 2020 haar streefcijfer van 10 procent te behalen. Ook het aantal vrouwen in middenkaderfuncties stijgt, meer bepaald van van 33,7 procent in 2015 naar 34,9 procent in 2016. Ook daar lijkt het vooropgestelde streefdoel van 40 procent tegen 2020 niet onmogelijk.

Maar er zijn ook minder positieve cijfers. Zo kende het aantal vrouwen in topfuncties bij de Vlaamse overheid zelfs een terugval van 25,6 procent in 2015 naar 22,7 procent vorig jaar. Het streefcijfer van 40 procent tegen 2020 is dus nog veraf. Ook wat betreft werknemers met een arbeidshandicap blijft het streefcijfer van 3 procent veraf liggen. In 2016 bleef de teller steken op 1,3 procent, een cijfer dat bovendien al jarenlang stagneert.

Minister Homans nuanceerde die slechte cijfers. Wat het terugvallend aantal vrouwen in topfuncties betreft, speelt volgens haar de fusie van enkele entiteiten bij de overheid mee. "Het aantal entiteiten ging van 82 naar 75. In absolute getallen gaat om vier vrouwen minder en drie mannen minder. Als er één vrouw meer wegvalt, weegt dat harder door in de cijfers", aldus Homans.

Wat de stagnatie van het aantal personeelsleden met een handicap betreft, worden er volgens minister Homans maatregelen genomen en is er sprake van een onderregistratie omdat niet iedereen met een handicap ook graag toegeeft dat hij/zij een beperking heeft.