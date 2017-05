De Winter: "Oproepen om tegen FN te stemmen is verkiezingen manipuleren"

Filip De Winter (Vlaams Belang) is niet te spreken over uitlatingen van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) waarin hij Fransen in ons land oproept om niet voor het uiterst rechtse Front National van Marine Le Pen te stemmen.

