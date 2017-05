"Ik veroordeel heel duidelijk de manier waarop vrouwen worden behandeld in Saudi-Arabië, maar schande roepen en veroordelen, dat is niet genoeg. Woorden zijn op dat gebied heel goedkoop", zei De Croo vanmiddag in de Kamercommissie voor buitenlandse betrekkingen.

"Ik vind dat we meer moeten doen. Initiatieven zoals we gedaan hebben met "She Decides" (een internationale conferentie in Brussel over vrouwenrechten, red.), moeten proberen om de situatie op het terrein te verbeteren, want woorden veranderen niet altijd de situatie op het terrein. Nu dat Saudi-Arabië lid is (van de VN-vrouwenrechtencommissie), moeten we alles in het werk stellen om via confrontatie en harde onderhandelingen het lot van de Saudische vrouwen te verbeteren."

Een tiental dagen geleden was er een rel omdat België ja gestemd had voor het lidmaatschap van Saudi-Arabië in de commissie. De Croo wijst erop dat hij niets te maken heeft met de stemming in de VN en beklemtoont dat het gaat om een bevoegdheid van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) waarover hij niet geraadpleegd is."