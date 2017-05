Door de explosie van de sociale media is het aantal digitale sporen dat we nalaten explosief toegenomen. "Het gaat om hoe we ons voelen, welke merken we leuk vinden, met wie we verbonden zijn, en zo voort. Zonder dat we het beseffen laten we heel veel informatie over onszelf na".

Op dezelfde basis als in de marketing wordt datamining nu op andere terreinen toegepast."Het gaat over het identificeren van gelijkaardige patronen en profielen, en die gebruiken om de boodschap naar bepaalde subgroepen meer persoonlijk te maken ", zegt Steenhaut.