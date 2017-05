Het moment van de waarheid is aangebroken met Turkije, zegt Michel. De EU mag zich niet meer onder druk laten zetten door de Turkse regering. "Ik denk dat de toetredingsprocedure voor EU-lidmaatschap meer op een dood spoor zit, dan bevroren is", zegt hij.

De coup van vorige zomer en het ontslag van duizenden mensen in overheidsjobs werd al fel bekritiseerd in Europa. Ook het resultaat van het referendum in april over de invoering van het presidentieel systeem werd in Europa niet enthousiast onthaald. President Erdogan deed de voorbije maanden onaanvaardbare uitspraken, hij vergeleek onder meer Duitsland en Nederland met nazi's.

"De voorbije maanden is er een versnelling geweest van het proces waarin de Turkse overheid zich afkeert van de Europese waarden. Je kan geen lid willen worden van een club waarvan je de waarden niet wil respecteren", zegt Michel. "De manier waarop het referendum georganiseerd was, dat was duidelijk een anti-Europese campagne. Dus op een bepaald moment moet voor de EU de grens van het masochisme bereikt zijn."

Michel wil een ander soort verhouding voor de EU met Turkije. "Samenwerking voor meer veiligheid, samenwerking op vlak van migratie, economische samenwerking, maar een toetredingsproces, een redenering waardoor Turkije op een moment lid van de EU zou zijn, lijkt me niet realistisch op dit moment."