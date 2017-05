Leterme was premier toen Fortis Bank in 2008 op instorten stond. Onder hoogspanning sloten België en Nederland uiteindelijk een akkoord over de verkoop van alle activiteiten van Fortis in Nederland, inclusief ABN Amro. De Nederlandse overheid telde er 16,8 miljard euro voor neer.

Na afloop van de gezamenlijke persconferentie waarop de deal werd aangekondigd, verkondigde PVDA-minister van Financiën Wouter Bos doodleuk dat Nederland "de gezonde delen" had opgekocht en zo de Nederlandse tak had behoed voor "mogelijk besmettingsgevaar door delen die wat minder gezond zijn". Leterme was 'not amused'. "Minister Wouter Bos doet wel vaker ongelukkige uitspraken. Dat hangt kennelijk samen met mijnheer Bos", zo beet hij daags nadien terug.

(Bekijk hieronder een fragment uit "De wissel van de macht", waarin de uitspraak van Wouter Bos aan bod komt, gevolgd door een reactie van Open VLD-Kamerfractieleider Patrick Dewael. - Lees verder onder de video)