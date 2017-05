Een nieuw rondje staatshervorming volstaat volgens De Wever niet om de (institutionele) problemen in België aan te pakken. "Ik denk dat we op een punt zijn gekomen waarop niemand nog een staatshervorming wil omdat die niks meer oplevert. Het kost veel energie en resulteert in structuren die kostelijk en vooral onbegrijpelijk zijn."

"Ik denk dat we opnieuw aan een Leuven Vlaams-paradigmashift toe zijn waarbij we vaststellen dat het huidige systeem vastloopt en we naar een nieuw model moeten gaan. Dan zou het confederalisme van start kunnen gaan. Gebeurt dat in 1 slag? Dat is moeilijk te geloven. Of gebeurt het in fases? Het laat zich moeilijk voorspellen. Wel zou ik graag de politieke vader van die big bang willen zijn."