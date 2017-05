De Block: "Niet aan dokters is om bustrips te organiseren"

Minister Maggie De Block vindt niet dat het de taak is van artsen om zulke acties te organiseren en ze waarschuwt voor de risico's. "Ik denk niet dat het aan dokters is om bustrips te organiseren om medicatie in te slaan", zegt De Block.

