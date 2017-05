Ook de N-VA blijft bij het standpunt dat de ecocheques zo snel als mogelijk moeten worden afgeschaft en omgezet in een netto-vergoeding. "Dit moet vanzelfsprekend op een juridisch sluitende manier gebeuren. We kunnen op basis van het advies van de Raad van State de nodige aanpassingen aanbrengen in het wetsvoorstel dat werd ingediend vanuit de meerderheid", zegt Kamerlid Jan Spooren.

"Dat het in de praktijk zo moeilijk is om de ecocheques af te schaffen, wijst op de hoge complexiteit in onze loonvorming. Die is ontstaan door de torenhoge lasten op arbeid en de ontsnappingsroutes die door de sociale partners in de loop der jaren werden uitgebouwd. De N-VA wil dit amalgaam van extralegale voordelen vereenvoudigen en omzetten in een netto-voordeel, zegt Spooren.